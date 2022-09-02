17-летняя спортсменка из Монголии серебряную и бронзовую медали в Турции по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) - Молодежный и юниорский чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в столице Турции Стамбуле с 26 августа по 4 сентября.

В турнире принимают участие 174 спортсмена из 44 стран, а под руководством тренера Х. Энхболд выступают 10 спортсменов из Монголии.

Вчера монгольская спортсменка Х. Цолмон подняла 127,5 кг и завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг со штангой на спине. Она также завоевала серебряную медаль в категории становой тяги, потянув 150 кг. Ей сейчас 17 лет.

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