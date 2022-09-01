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Президенты России и Казахстана переговорили по телефону

CentralAsia (KZ) -  Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач.

Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учётом договорённостей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.

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