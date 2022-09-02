Монголия и Казахстан продолжают конструктивное сотрудничество на международной арене

// Embassy of the Republic of Kazakhstan in Mongolia

CentralAsia (MNG) - Советник президента Монголии по внешней политике Эрдэнэцогт Одбаяр встретился с послом Казахстана Габитом Койшибаевым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективных направлениях сотрудничества двух стран, а также обсудили график двусторонних мероприятий на предстоящий период, в том числе в рамках отмечаемого 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Казахстаном. в этом году. В частности, отмечена важность тщательной подготовки к очередному заседанию монголо-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, запланированной на осень текущего года, а также качественную проработку взаимных контактов и визитов на высоком уровне.

Одбаяр выразил заинтересованность в участии Казахстана в проекте по посадке миллиарда деревьев, запущенном в Монголии по инициативе президента Хурэлсух Ухнаа. Он также назвал приоритетными направлениями взаимного приложения сил совместное развитие «зеленой» экономики, сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности и здравоохранения.

В свою очередь, Койшибаев, отметив схожесть целей и задач национальных программ и проектов двух стран в этих сферах, предложил включить эти вопросы в повестку дня предстоящего заседания Межправительственной комиссии в целях наращивания взаимовыгодного сотрудничества. в этих областях. При этом, поздравив коллегу с состоявшимся накануне утверждением нового состава Правительства Монголии, он выразил готовность казахстанской дипмиссии активно содействовать налаживанию прямых связей между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран в целях дальнейшего укрепления казахстанско-монгольского партнерства во всех сферах.

В ходе беседы также были затронуты отдельные вопросы взаимодействия Казахстана и Монголии в международных делах, взаимной поддержки в рамках таких многосторонних форматов, как ООН, СВМДА и МАГАТЭ, а также обсуждались вопросы сотрудничества в продвижении кандидатур и глобальных инициатив двух стран.

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