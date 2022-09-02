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Батцэцэг приняла посла Казахстана

CentralAsia (MNG) -  1 сентября 2022 года Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии Габита Койшибаева.

В начале встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх поздравила с 30-летием установления дипломатических отношений между Монголией и Казахстаном, которое происходит в этом году, и отметила, что дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами расширяются и развиваются усилиями обеих сторон.

Стороны обсудили расширение двусторонних отношений и сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, транспортной логистики, сельского хозяйства, культуры, образования и туризма, а также сотрудничество на международной и региональной аренах. Также стороны подтвердили, что настроены на обогащение экономического сотрудничества реальным содержанием, придав значение 9-му заседанию Межправительственной комиссии Монголии и Казахстана, которое состоится в Улан-Баторе в четвертом квартале текущего года.

Посол Габит Койшибаев заявил, что во время своего пребывания в Монголии он сосредоточится на укреплении двусторонних отношений и активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, — передает МИД Монголии.

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