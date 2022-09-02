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Узбекистан отправил гуманитарный груз в Пакистан, пострадавший от наводнений

CentralAsia (UZ) -  В аэропорт Исламабада 1 сентября прибыл гуманитарный груз из Узбекистана для содействия народу Пакистана, пострадавшему от беспрерывных муссонных дождей и вызванных ими разрушительных наводнений, сообщает ИА «Дунё».

Специальным бортом Военно-воздушных сил Узбекистана доставлены около 40 тонн безвозмездной помощи с продовольствием, одеялами и другими товарами, которые будут направлены в районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия и нуждающиеся в предметах первой необходимости.

В международном аэропорту Исламабада от имени правительства Пакистана груз принял федеральный министр по науке и технологиям Ага Хасан Балоч.

Беспрецедентные муссонные дожди и наводнения в Пакистане за последние несколько недель затронули миллионы семей. Больше всего пострадало население провинции Белуджистан и Синд. Сотни тысяч людей остались без крова и средств к существованию.

По данным СМИ, в результате катастрофических последствий проливных дождей и вызванных ими масштабных наводнений погибло свыше 1000 человек.

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