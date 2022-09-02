Песков прокомментировал слова Токаева о реформах в Казахстане

Дмитрий Песков

CentralAsia (KZ) - Россия видит будущее своего партнерства с Казахстаном и самой страны «только как самое блестящее». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он объявил о реформах.

«Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее будущее. Казахстан - это наш большой партнер и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов. Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. Мы надеемся, что по всем направлениям это партнерство будет дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей, уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством», - сказал Песков.

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября объявил о реформах в стране и досрочных президентских выборах, они пройдут этой осенью. В следующем году состоятся выборы в мажилис (нижнюю палату парламента).

Токаев также предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет, без возможности повторного избрания. Для участников январских протестов он объявил амнистию, если речь не идет об организаторах беспорядков или фигурантах дел о госизмене и насильственной смене власти.

В начале июня в Казахстане прошел референдум по изменению Конституции. По его итогам в основной закон были введены ограничения для президента — один человек не может быть избран главой государства более двух раз подряд, а на время руководства страной он должен выйти из партии.

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