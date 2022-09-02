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В Казахстане за сутки выявили 431 случай COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 66;

в Акмолинской области – 53;

в Карагандинской области – 46;

в ЗКО – 44;

в Костанайской области – 41;

в СКО – 36;

в городе Алматы – 34;

в Павлодарской области – 27;

в Актюбинской области – 17;

в Жамбылской области – 13;

в Мангистауской области – 13;

в Атырауской области – 11;

в ВКО – 9;

в Жетысуской области – 7;

в Алматинской области – 4;

в Абайской области – 3;

в городе Шымкент – 3;

в Улытауской области – 2;

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев.

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