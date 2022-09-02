В Казахстане за сутки выявили 431 случай COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 431 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 66;
в Акмолинской области – 53;
в Карагандинской области – 46;
в ЗКО – 44;
в Костанайской области – 41;
в СКО – 36;
в городе Алматы – 34;
в Павлодарской области – 27;
в Актюбинской области – 17;
в Жамбылской области – 13;
в Мангистауской области – 13;
в Атырауской области – 11;
в ВКО – 9;
в Жетысуской области – 7;
в Алматинской области – 4;
в Абайской области – 3;
в городе Шымкент – 3;
в Улытауской области – 2;
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 389 120 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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