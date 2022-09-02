Мигранту и его семье помогли вернуться из России в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Из Санкт-Петербурга в Узбекистан помогли вернутся больному мигранта из Узбекистана, сообщает Агентство по трудовой миграции.

Как сообщается, гражданин Узбекистана приехал в Россию 7 января для выполнения временной работы. 20 июня его самочувствие ухудшилось, мужчину госпитализировали.

В связи с нетрудоспособностью мужчина обратился в отделение Агентства по трудовой миграции Узбекистана в Санкт-Петербурге за помощью по возвращению на родину для него и его семьи.

«Гражданину и его семье выдали билет на авиарейс «Санкт—Петербург — Самарканд» за счет средств фонда поддержки граждан, работающих за рубежом, для защиты его прав и интересов», — говорится в сообщении.