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В Узбекистане в начале сентября воздух прогреется до +39 градусов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане синоптики прогнозируют на ближайшие дни жаркую и сухую погоду.

По данным Узгидромета, сегодня, 2 сентября, днем по республике сохранится сухая и малооблачная погода. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +34…+39 градусов. Максимальная температура будет наблюдаться в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

В Ташкенте максимальная температура составит +36 градусов.

По горным районам без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять +24…+29 градусов.

По прогнозу синоптиков, жаркая погода сохранится до 7 сентября включительно.

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