В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер. Видео

CentralAsia (CA) - Вооруженный мужчина наставил пистолет на экс-президента и действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Об этом передает Todo Noticias.

Нападавшего задержали, Киршнер не пострадала. Мотивы предполагаемого преступника не установлены. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал инцидент попыткой убийства.

Инцидент произошел вчера, 1 сентября, около дома вице-президента в районе Буэнос-Айреса. Госпожа Киршнер общалась со сторонниками, и в какой-то момент неизвестный из толпы направил на нее пистолет. Он нажал на курок, но пистолет не сработал, сообщает телеканал. Его задержали сотрудники службы безопасности.

По предварительным данным, мужчина был идентифицирован как 35-летний гражданин Бразилии Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он был вооружен самозарядным пистолетом Bersa Thunder 380. Как выяснил портал Infobae, у мужчины есть судимость — в 2021 году полиция нашла в его машине нож.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сказал, что на Кристину Киршнер совершили покушение, и назвал это «самым тяжким событием с момента восстановление демократии». Он объявил 2 сентября выходным днем. «Решил объявить день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом»,— сказал он в обращении к нации.

В Аргентине Киршнер обвиняют в коррупции. Ее считают организатором преступной схемы при реализации инфраструктурных проектов в 2007–2015 годы, когда она занимала пост президента. По делу проходят еще 12 обвиняемых. Прокурор на слушаниях в августе запросил для Кристины Киршнер 12 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млрд, а также пожизненно запретить ей занимать государственные должности.