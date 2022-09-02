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Путин назвал цель военных действий России в Украине. Видео
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Целью «специальной военной операции» является ликвидация «антироссийского анклава», который создается на территории Украины и угрожает России, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока для школьников в Калининграде.

«Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса и защищают саму Россию»,— сказал президент. По его словам, российские военные, принимающие участие в «спецоперации», заслуживают поддержки со стороны общества, в том числе от молодых людей.

Также Путин отметил, что живущие в Донбассе люди считают себя частью «общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира».

«Все считают, что агрессия со стороны России происходит сегодня, но никто не понимает и не знает, что после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка и Луганска не захотели признать результаты этого переворота»,— сказал президент. По его словам, украинские власти сами начали войну против своих соотечественников, а цель России — прекратить это.

Владимир Путин также рассказал, что на украинских территориях, занятых российскими военными, школьники не знали о совместной истории России и Украины и даже считали крымский мост фейком. «Даже взрослые, наверно, не знают, что у Украины не было своей государственности до образования СССР»,— россказал президент. Он отметил, что важно обеспечить достоверность трактовки исторических событий.

В день начала военной операции в Украине, 24 февраля, Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида».

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, объясняя, что подразумевается под денацификацией, заявлял о необходимости «освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей». Он также указывал на необходимость «нейтрализации военного потенциала», который за последнее время «изрядно» подрос.

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