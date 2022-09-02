Лукашенко считает, что развязка конфликта в Украине уже близка

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - В Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.

По его словам, в соседней стране «все зависит уже не от президента», а от военных, которые там гибнут.

«Они [военные] видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!» — считает белорусский президент.

По мнению Лукашенко, развязка конфликта ожидается в ближайшее время.

Кроме того, Лукашенко обвинил Польшу в вывозе продуктов питания и зерна с Украины в Европу и в притязании на территории Западной Украины.

«Полякам дали право там управлять Украиной. Вы что, обезумели вообще? Украину делят. Украинцам есть нечего, а они вывозят продукты питания, зерно в Европу. Это что, нормально?» - сказал президент.

В июне президент Белоруссии, ссылаясь на «свои данные», также заявлял о «серьезном противостоянии» украинских военных с Владимиром Зеленским. Тогда Александр Лукашенко отмечал, что в ближайшее время со стороны Украины «некому будет участвовать в военных действиях».