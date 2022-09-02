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В августе из украинских портов вывезли более 1,67 млн тонн продовольствия

CentralAsia (CA) -  C 1 августа по 1 сентября из трех украинских портов вывезли 1 677 396 тонн зерна и другого продовольствия. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

По данным центра, эксперты СКЦ за прошедший месяц санкционировали проход в украинские порты 78 судов. 68 судов получили разрешение выйти портов с продовольствием, передает ТАСС.

22 июля в Стамбуле Москва и Киев при участии ООН договорились о вывозе украинского зерна. Его доставляют из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Для досмотра судов был создан СКЦ. ООН закупает на Украине продовольствие для Эфиопии и Йемена.

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