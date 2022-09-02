В Крыму подсчитали ущерб от взрывов

CentralAsia (CA) - Ущерб после взрывов на военной базе в Новофедоровке и в селе Майском под Джанкоем в Крыму предварительно оценили в 700 млн руб., сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире местного телеканала «Миллет».

Ранее, 9 августа на территории военного аэродрома Саки, который находится в курортном крымском городке Новофедоровка, произошла серия мощных взрывов. По информации Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате инцидента были ранены 14 граждан, один человек погиб, пострадало более 500 жилых домов. Первоначально гражданский ущерб оценивался в 200 млн руб.

16 августа в селе Майском под Джанкоем на территории военной части взрывались боеприпасы, хранившиеся на складе. Сообщалось о двух пострадавших. Более 3 тыс. человек эвакуировали. Происшедшее Минобороны РФ назвало украинской диверсией.