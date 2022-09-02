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В Ташкенте пройдет фестиваль корейской культуры

CentralAsia (UZ) -  Фестиваль корейской культуры Mokkoji Korea впервые состоится в Узбекистане. Мероприятие пройдет 24 и 25 сентября в парке Anhor-Lokomotiv.

В рамках фестиваля пройдут фан-встречи с K-pop артистами, возможность примерить костюмы из популярных корейских сериалов, Mokkoji-маркет, дегустация корейской кухни, танцевальные конкурсы, выставка южнокорейских цифровых комиксов.

Кульминацией заключительного вечера фестиваля станет концерт с участем корейских певцов, рэперов и актёров.

В этом году фестиваль впервые проводится в оффлайн-формате. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии Mokkoji Korea прошел онлайн, а целевыми странами были Мьянма, Филиппины, Казахстан, Россия, Индия, Индонезия. 12 ноября фестиваль Mokkoji Korea 2022 продолжится в Куала-Лумпуре.

Организаторами выступили - Министерство культуры, спорта и туризма Корея совместно с Корейским фондом международного культурного обмена.

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