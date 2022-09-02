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Токаев принял делегацию Конгресса США

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Палаты представителей Конгресса США в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, сообщается на сайте Акорды.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

«Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении Акорды.

Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего послания народу Казахстана.

В свою очередь конгрессмены поблагодарили Токаева за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных преобразований в Казахстане.

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