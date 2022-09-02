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В Туркменистане в школу пошли 160 тысяч первоклассников

CentralAsia (TM) -  159 тысяч 772 первоклассника приняли школы Туркменистана в этом году, сообщает Turkmenportal.

Всего в 1 882 общеобразовательных школах по всей стране будут обучаться 1 574 737 учеников.

В 2021 году в школы Туркменистана пошли 161 739 детей, в 2020 году – 159 374 ребенка, в 2019 году – 153 855 детей, в 2017 году – 142 819 детей, в 2014 году – 109 716 детей, в 2011 году – 100 тысяч детей.

Первоклассникам подарят произведенные в Туркменистане ноутбуки «Bilimli» – планшеты на базе Android в корпусе со встроенной клавиатурой.

«В этих ноутбуках есть установленные и разработанные нами программы для начальной школы. Все программы идут на трех языках – английском, туркменском и русском. Оперативная память 2 гигабайта, внутренняя память 32 гигабайта и операционная система, которая предназначена для учебы», – рассказал специалист по разработке компьютерного обеспечения Гуванч Дурдыев.

Ранее сообщалось, что в 2022-2023 учебном году в высшие учебные заведения Туркменистана планируется принять 15 326 студентов, а в средние профессиональные учебные заведения – 10 490 учащихся.

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