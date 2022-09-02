Население Казахстана превысило 19,6 млн человек

CentralAsia (KZ) - По итогам переписи населения Казахстана, краткие итоги которой бюро национальной статистики представило на этой неделе, численность населения оказалась на 400 тыс. человек больше прогнозируемой. Так, к 1 августа в Казахстане проживает 19 644 тыс. человек, сообщило бюро.

В новых данных впервые представлена численность населения созданных в июне регионов. Так, население Абайской области к 1 августа составляет 610,7 тыс. человек, обновленной Восточно-Казахстанской области – 731,3 тыс. человек.

В новой Улытауской области проживает 221 тыс. человек – она стала самым малочисленным регионом Казахстана. В Карагандинской области население составило 1 134 тыс. человек.

В обновленной Алматинской области к 1 августа численность населения достигла 1 492 тыс. человек, а в новой Жетысуской области – 699 тыс. человек.

В большинстве регионов перепись населения зафиксировало большее число жителей, чем считали статистики. Самый большой прирост зафиксирован в городах-миллионниках, южных Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Акмолинской области.

По итогам переписи Алматы является крупнейшим регионом Казахстана – в мегаполисе проживает 2 135 тыс. человек, ему уступает Туркестанская область – здесь живут 2 105 тыс. человек.

По данным бюро статистики, за первые семь месяцев население больше всего выросло в столице – здесь рост достиг 2,53%, в Алматы и Мангистауской области – по 1,61%, Шымкенте – 1,44% и Алматинской области - 0,94%.

В первые семь месяцев 2022 года рост населения отмечался в 14 из 20 регионов Казахстана.

В числе регионов с убывающим населением: Северо-Казахстанская область – население здесь сократилось на 0,64%, Костанайская область – на 0,34%, Восточно-Казахстанская область – на 0,23%, Павлодарская и Абайская области – на 0,19% и Карагандинская область – на 0,05%.

В двух других новых областях отмечался минимальный рост населения – в Улытауской области – на 0,06%, в Жетысуской области – на 0,03%.

При этом в одном регионе – Северо-Казахстанской области – по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 16 из 20 регионов Казахстана фиксируется миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

В целом сальдо миграции за январь-июль в Казахстане вновь было отрицательным.

По итогам переписи городское население Казахстана достигло 61,7%, сельское население страны составляет 38,3%.

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