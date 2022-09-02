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ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским позициям в Херсонской области (карта военных действий в Украине)
// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 на 2 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины.

Выводы института:

Украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления в Западной Херсонской области.

Российские войска наносят наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

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