ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским позициям в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:07, 02 сентября 2022
- Просмотров: 1370
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 1 на 2 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским узлам тылового обеспечения и ключевым позициям по всей Херсонской области в поддержку продолжающегося контрнаступления на юге Украины.
Выводы института:
Украинские силы ведут боевые действия по четырем направлениям наступления в Западной Херсонской области.
Российские войска наносят наземные удары к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.
Продолжается формирование российского 3-го армейского корпуса для переброски на Донбасс.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.