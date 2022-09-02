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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 10 сентября
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Росавиация в 32-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Ограничения были введены 24 февраля из-за российской военной операции в Украине. Теперь запрет действует до 10 сентября.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

С начала военной действий России в Украине ограничение на полеты продлевается еженедельно. В последний его продлевали до 4 сентября.

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