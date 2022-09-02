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На границе Кыргызстана и Казахстана три КПП приостановили пропуск граждан и машин

CentralAsia (KZ) -  Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР сообщило, что сегодня в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции в некоторых пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской границе временно приостановят пропуск граждан и машин.

В ПС назвали три КПП: с 11.00 до 13.00 — в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный»; с 14.00 до 16.00 — в пункте пропуска «Кен-Булун-автодорожный»; с 17.00 до 20.00 — в пункте пропуска «Токмок-автодорожный».

Пограничная служба отметила КР, что работы могут завершиться быстрее указанного времени. Остальные КПП работают в штатном режиме.

Пограничная служба просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты.

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