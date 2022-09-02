Затонувший «Титаник» впервые сняли в разрешении 8К. Видео

CentralAsia (CA) - Новые кадры с затонувшего «Титаника» появились в сети – их сняла группа исследователей во время очередной подводной миссии к лайнеру, затонувшему 110 лет назад - В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в 600 километрах юго-восточнее побережья канадского острова Ньюфаундленд после столкновения с айсбергом, пишет New York Post.

Впервые кадры затонувшего лайнера сняты в разрешении 8К - такая детализация позволила рассмотреть ранее недоступные фрагменты корабля. К примеру, на видео отчетливо видна например надпись на якоре лайнера - Noah Hingley & Sons Ltd.

Также команда показала общественности 90-килограммовую якорную цепь, гигантский левый якорь, грузовок отсек первого номера, паровой котел, бронзовые опоры.

Получить новые кадры удалось с помощью глубоководного аппарата «Титан» во время майской экспедиции компании OceanGate. Однако кадры появились в сети только сейчас.

Еще одна исследовательская миссия на «Титаник» запланирована на 2023 год. По мнению исследователей, новое видео поможет выяснить, как быстро разрушается корпус корабля, который уже 110 лет лежит на дне Атлантического океана на глубине 3750 метров.

В 2019 году во время погружения к месту крушения «Титаника» группа исследователей в рамках документального проекта студии Atlantic Productions сделала прогноз о том, что к 2030 году корабль может полностью разрушиться. Ученые отметили, что корабль постепенно «сливается с природой».

8K — обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, приблизительно соответствующее 8000 пикселей по горизонтали. 8K рассматривается как преемник разрешения 4K.