В Узбекистане запретили торговлю кислородными коктейлями в учебных заведениях

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 2 сентября Минздрав опубликовал статью о питании в учебных заведениях.

Согласно санитарным правилам и нормам питания, продажа кислородных коктейлей в столовых общеобразовательных учреждений запрещена.

В документе отмечено, что суточный рацион питания учеников и студентов должен соответствовать типовому меню.

В исключительных случаях один продукт, пищевая и хлебобулочная продукция может быть заменена другим продуктом в соответствии с настоящими санитарными правилами и в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов.

Продукты, запрещённые санитарными правилами, не допускаются к приготовлению и употреблению. В исключительных случаях один продукт может быть заменён другим в соответствии с санитарными правилами.

Кроме того, поставляемые продукты должны иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Доставлять продукты в учреждения нужно на специальном транспорте, разделяющем сырье и готовую продукцию;

Продукты, выращенные в садах, огородах или в теплицах учебного заведения, должны иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Студенты и ученики, перенесшие острые заболевания почек, печени, желчевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта и имеющие хронические заболевания, обеспечиваются диетическим питанием. При приготовлении завтрака и обеда для детей, нуждающихся в таком питании, продукты необходимо подвергать специальной обработке, — отметили в Минздраве РУз.