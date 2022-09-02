NASA опубликовало первый детальный снимок планеты за пределами Солнечной системы

CentralAsia (CA) - Космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые в истории заснял планету за пределами Солнечной системы. Об этом говорится на сайте NASA.

На снимок попал газовый гигант HIP 65426 b. По словам астрономов, этот снимок — исторический момент для астрономии.

Ранее экзопланеты были засняты только на наземные телескопы, которые не позволяли детально изучить их. Планета на снимке примерно в 5–10 раз тяжелее Юпитера и находится в 385 световых годах от Земли. Температура ее атмосферы — 1300 градусов по Цельсию, атмосфера содержит красноватые облака силикатной пыли. Планете всего 10–20 млн лет, намного моложе Земли, которой 4,5 млрд лет.

«Это действительно исторический момент для астрономии»,— сказал профессор Саша Хинкли, астроном из Эксетерского университета, руководивший наблюдениями. «Джеймс Уэбб откроет возможность для наблюдений за абсолютно новым классом планет, которые были недоступны для изучения. Наблюдая за ними в широком диапазоне длин волн, мы сможем гораздо более глубоко изучить их состав»,— сказал он.

На этом изображении показана экзопланета HIP 65426 b в разных диапазонах инфракрасного света, видимая с космического телескопа Джеймса Уэбба: фиолетовым цветом показан вид инструмента NIRCam на 3,00 микрометра, синим цветом показан вид инструмента NIRCam на 4,44 микрометра, желтым цветом показан вид инструмента MIRI. на 11,4 микрометра, а красным цветом показано изображение прибора MIRI на 15,5 микрометра. Эти изображения выглядят по-разному из-за того, как разные инструменты Уэбба улавливают свет. Набор масок в каждом инструменте, называемый коронографом, блокирует свет звезды-хозяина, чтобы можно было увидеть планету. Маленькая белая звездочка на каждом изображении отмечает положение родительской звезды HIP 65426, которое было вычтено с помощью коронографов и обработки изображений. Полосы на изображениях NIRCam являются артефактами оптики телескопа, а не объектами сцены.