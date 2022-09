Hu! Hu! Hu! Монгольские металлические воины The Hu продолжают свой эпический путь завоеваний

CentralAsia (MNG) - Когда началась изоляция, The Hu были в турне по Австралии. Не имея возможности вернуться домой после того, как Монголия закрыла свои границы, они сделали то, что сделала бы каждая уважающая себя орда монгольских воинов, и начали кулинарное онлайн-шоу, чтобы еще больше распространить монгольскую культуру в мире.

Эта миссия продолжается в Rumble Of Thunder. Уже традиционные песнопения «Hu! Hu! Hu!» всплывает в самом начале песни This Is Mongol, как будто позиционируя альбом для почти непостижимо эпического характера того, что последует за ним, а некоторые вокальные партии на YUT Hovende звучат так, как будто они были записаны на реальном поле боя во время боя.

Треугольник, наоборот, радостно беззаботный, как будто Smashing Pumpkins эры 1979 года взяли летний творческий отпуск в Улан-Баторе, в то время как Teach Me столь же беззаботный, с большим количеством криков «Hu!» и партией пения, которую можно было почти снять с Плейбук Sham 69.

Взбалтывающие скрипки и гипнотические песнопения девятиминутного «Black Thunder» звучат как саундтрек к самому кровавому завоеванию, когда-либо предпринятому, и к его кульминации вы пожалеете, что у вас нет лошади. Замечательно.

«Танцы играют важную роль в семейных и общественных мероприятиях, таких как праздники, торжества, свадьбы и трудовые обычаи, — говорят в организации, — одновременно выражая отчетливую этническую идентичность и способствуя единству семьи и взаимопониманию между различными монгольскими этническими группами».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения