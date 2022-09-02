«Талибан» просит международное сообщество помочь жителям Афганистана

CentralAsia (CA) - Талибы обратились к международному сообществу с просьбой собрать средства для жертв недавних бедствий в Афганистане. Об этом было заявлено 1 сентября в Кабуле на конференции доноров, сообщает Ariana News.

В ней приняли участие представители учреждений ООН и других НПО, базирующихся в Афганистане. Министр иностранных дел «Талибан» Амир Хан Муттаки рассказал о потерях и ущербе из-за недавних стихийных бедствий по всей стране.

«Погибли почти 200 человек, еще 300 получили ранения, 12 000 домов были разрушены или повреждены, более 9 000 голов скота погибли и тысячи сельскохозяйственных угодий были уничтожены».

При этом Муттаки отметил, что были спасены более 20 000 человек, всем им были предоставлены временные убежища, продукты питания и непродовольственные товары предоставлены более 100 000 пострадавших по всей стране.

«Мы призвали международное сообщество и международные гуманитарные организации помочь пострадавшим от землетрясения и наводнения. Сегодня афганцы нуждаются в вашей помощи больше, чем когда-либо, - продолжил Муттаки. - Мы не в состоянии нести это бремя в одиночку. Поэтому мы надеемся, что все гуманитарные организации и международное сообщество помогут нам в это непростое время. Мы используем наши ресурсы для решения проблем, но наши ресурсы ограничены и недостаточны для всех, кто пострадал от недавних стихийных бедствий. Мы призываем все гуманитарные организации, помогающих партнеров и бизнесменов помочь пострадавшим от землетрясения и внезапных наводнений, и мы готовы сотрудничать в доставке всей помощи пострадавшим людям в прозрачном процессе».

Он еще раз призвал международное сообщество освободить замороженные активы Афганистана (около $7 млрд), снять все санкции и предоставить возможности для торговли.

«Наше требование и просьба заключаются в том, чтобы в мире соблюдались права афганцев. Как и для других наций, для афганцев должны быть открыты международные пути сообщения, наземные и воздушные коридоры, чтобы мы могли взаимодействовать с другими странами, чтобы наша страна могла встать на ноги и найти рынки сбыта для наших товаров», - сказал Муттаки.

Между тем, замспецпредставителя ООН и координатор гуманитарной помощи Рамиз Алакбаров, выступивший от имени Миссии ООН по содействию Афганистану, сообщил, что более $1 млрд наличными были направлены на гуманитарные операции в Афганистане, что позволило оказать денежную помощь непосредственно людям.

«Ключ к решению проблем находится не в распределении помощи, а в инвестициях в сельскохозяйственный сектор. Мы должны уделять первоочередное внимание нуждам уязвимых афганцев - женщины и дети требуют особого внимания, - сказал он. - Мы, как сообщество из 193 организаций, твердо намерены продолжать оказывать помощь в Афганистане, причем в его самых отдаленных районах. Сейчас мы работаем в 401 округе, и очень ценим возможность и безопасность, предоставленные нам для оказания этой помощи».