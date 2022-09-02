Жара до 40 градусов ожидается на выходных в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3-5 сентября 2022 года. На севере страны похолодает, на юге – жара, сообщает «Казгидромед».

В ближайшие дни в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает. Южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды.

На западе ночью от +10...+18 до +8...+16°С, днем – от +23...+31 до +17...+25°С,

На северо-западе ночью от +15...+23 до +10...+18°С, днем – от +27...+35 до +21...+28°С;

на севере страны ночью от +15...+23 до +8...+16 °С, днем – от +25...+35 до +17...+25°С;

в центре республики основной фон ночью +10...+22°С, днем +30...+38°С;

на востоке страны повышение температуры ночью от +4...+15 до +10...+18°С, днем – от +22...+27 до +30...+38°С;

на юге и юго-востоке республики основной фон температуры ночью +15...+25°С, днем +30...+40°С.

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