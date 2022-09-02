Конституционный суд будет рассматривать законность проведения выборов Казахстана

CentralAsia (KZ) - В пятницу в мажилисе презентовали проект закона «О Конституционном суде Республики Казахстан», которым предусматривается создание такого суда, определен статус судей и порядок их отставки. Кроме того, документом закрепляется порядок рассмотрения обращений граждан, их порядок и виды, а также механизмы решения Конституционного суда.

«Конституционный суд не будет относится к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции. Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией», - объяснила депутатам вице-министр юстиции Алма Муканова.

В частности, законопроектом регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий, закрепляются их независимость и неприкосновенность, с учетом высокого статуса судей, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению.

«Предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе»., - добавила вице-министр.

В документе раскрываются вопросы организации деятельности суда, включающие порядок финансирования, статус его аппарата и иные вопросы, связанные с его обеспечением.

Вместе с тем к компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов законности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции.

«То есть все действующие функций Конституционного совета переданы Конституционному суду. Кроме того, самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию, Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека», - добавила Муканова.

Второй раздел законопроекта посвящен особенностям осуществления конституционного производства. В первую очередь закрепляются их общие условия и принципы, определяются виды обращений, их форма и содержание. Предлагается установить и критерии допустимости обращений граждан: обращение допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу.

«На наш взгляд, если не устанавливать определенные фильтры для обращений граждан, Конституционный суд будет не в состоянии рассматривать все поступающие к нему обращения, поскольку практически все НПА так или иначе затрагивают конституционные права граждан», - считают в Минюсте.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила. Первое: Конституционный суд будет вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. Второе: обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона.

Сам порядок рассмотрения обращений Конституционным судом будет включать в себя пять этапов: предварительное рассмотрение обращений, принятие обращения к конституционному производству, подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда, проведение заседания по рассмотрению обращения, принятие окончательного решения. В проект закона также заложены механизмы исполнения решений Конституционного суда.

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