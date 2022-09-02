В Ташкенте водители устроили драку из-за ДТП (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась видеозапись столкновения двух автомобилей – Cobalt и Lacetti с последовавшей за ним дракой между участниками дорожного движения. В ГУВД города Ташкента прокомментировали ситуацию.

Сообщается, что 1 сентября текущего года примерно в 15:45 часов водитель автомобиля марки Cobalt 34-летний Б.Н. и водитель автомобиля марки Lacetti 26-летний Ш.У., двигаясь в Яшнабадском районе, не уступили друг другу дорогу, в результате чего произошло столкновение авто. Участники дорожного движения из-за аварии повздорили между собой. Словесная перепалка переросла в драку.

В результате пассажир Cobalt 36-летний Б.Н. с телесными повреждениями обратился за медицинской помощью.

По данному факту сотрудниками УКД ОВД Яшнабадского района ведётся доследственная проверка, по результатам которого будет принято законное решение.