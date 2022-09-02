В России растет заболеваемость коронавирусом — 50,9 тыс. случаев за сутки

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 50 952 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 629 682.

Днем ранее число выявленных случаев составило 49 761.

Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта. В частности, 10 марта было выявлено более 51,2 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (6205), в Петербурге (3159) и Московской области (2469). Меньше всего — в Ненецком округе (10 случаев), в Чукотском округе (17 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3726. За этот же период 37 012 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 672 586.

За сутки умерли 91 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 532 человек.