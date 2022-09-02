Сможет ли Нурсултан Назарбаев участвовать в президентских выборах? Ответ Минюста Казахстана

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сможет принять участия в предстоящих досрочных выборах президента осенью этого года. Об этом в кулуарах мажилиса заявила вице-министр юстиции Казахстана Алма Муканова.

По действующей норме Конституции в Казахстане президент не может избираться на пост более двух сроков подряд. Однако ранее, законом о статусе первого президента была норма, позволяющая Назарбаеву избираться неограниченное количество раз.

«Согласно поправкам, принятым на республиканском референдум из Конституции, была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом более двух раз подряд не распространяется на первого президента», - сообщила Муканова в кулуарах мажилиса.

Это значит, что Нурсултан Назарбаев не сможет выдвинуться свою кандидатуру на пост главы государства в предстоящих досрочных выборах президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.

Глава государства также предложил ограничить полномочия президента одним семилетним сроком - вместо нынешних двух по пять лет. Он также заявил, что после выборов вынесет соответствующую инициативу на рассмотрение парламента. Очередные президентские выборы должны были пройти в Казахстане в 2024 году.

С момента обретения Казахстаном независимости внеочередные выборы президента состоялись четыре раза: 10 января 1999 года, 3 апреля 2011, 26 апреля 2015 и 9 июня 2019.

Очередные президентские выборы были лишь дважды: 1 декабря 1991 года и 4 декабря 2005 года.

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