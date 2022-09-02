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Минюст Казахстана назвал условие, при котором Токаев может пойти на семилетний срок

CentralAsia (KZ) -  Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев может пойти на семилетний президентский срок, если поправки в конституцию примут до выборов, сообщила вице-министр юстиции республики Алма Муканова.

Журналисты поинтересовались у вице-министра, на какой срок будет избираться Токаев: на вторые пять или семь лет?

Алма Муканова заявила, что если законотворцы внесут соответствующий законопроект в сентябре и примут в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то в этом случае Токаев сможет избраться на семь лет.

«Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе, вносящем изменения в Конституцию, будет о том, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции - семь лет и один раз», - сказала Муканова

Ранее она сообщила, что для проведения досрочных выборов президента в Казахстане будут вносить очередные поправки в основной закон страны. Для подготовки к выборам кандидатам дадут два месяца.

Сами выборы пройдут не позже ноября 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев 1 сентября в ходе послания народу страны объявил о проведении внеочередных выборов президента нынешней осенью и досрочных выборов в мажилис и маслихаты в первой половине 2023 года.

Глава государства также предложил ограничить полномочия президента одним семилетним сроком - вместо нынешних двух по пять лет. Он также заявил, что после выборов вынесет соответствующую инициативу на рассмотрение парламента. Очередные президентские выборы должны были пройти в Казахстане в 2024 году.

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