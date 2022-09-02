Украину покинуло более 11,9 млн человек, - ООН (карта)

CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 11 млн 976 тыс. 498 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 5,7 млн человек, в Россию – более 2,4 млн, в Венгрию – более 1,2 млн, в Румынию – более 1,1 млн, в Словакию – свыше 736 тыс., Молдавия – 591 тыс., Беларусь – 16 тыс. 701.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.