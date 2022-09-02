В России за сутки выявили 50 тыс. заболевших коронавирусом

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CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 50 952 случая, следует из данных оперативного штаба.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 49 761 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 191. Показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта. В частности, 10 марта было выявлено более 51,2 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

В больницы за сутки попали 3 726 человек - показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 9,7%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 26 субъектах РФ, снижение - в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте. Так, 10 марта от коронавируса умерли 665 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончался 91 человек, накануне сообщалось о 95 умерших.

Выздоровели за сутки 37 012 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 млн 629 тыс. 682 случая заражения коронавирусной инфекцией, 384 532 умерших и 18 млн 672 тыс. 606 выздоровевших.