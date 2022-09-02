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Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова. Фото

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября посетил Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова и возложил цветы к подножию памятника первому президенту, сообщила пресс-служба главы государства.

«31 год назад Ислам Каримов провозгласил национальную независимость нашей страны. Это восстановило нашу государственность, наши права и свободы, стало основой всех наших успехов и достижений. Поэтому почтение памяти первого президента является уважением к своей истории», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия говорилось о заслугах Ислама Каримова перед страной и народом. Прочитаны суры из Корана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что необходимо всегда почитать и вспоминать добрым словом наставников, подавать этим пример для молодого поколения.

Цветы к памятнику первому президенту возложили также его супруга Татьяна Каримова, представители Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета министров, министерств и ведомств, общественности столицы.

Церемонии прошли также в Самарканде и Карши.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет.

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