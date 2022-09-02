Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении Украины

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Продолжается попытка украинского наступления на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу заявил, что попытки наступления спланированы офисом президента Украины Владимира Зеленского только для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию способности украинских военных вести наступление.

По словам Шойгу, в августе российские силы поразили 174 пункта управления ВСУ бригадного и батальонного звеньев. Уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

Он также заявил, что за это время «сбито 19 самолетов, шесть вертолетов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов «Хаймарс».

Кроме того, по словам Шойгу, почти три тысячи «иностранных наемников» уничтожены в ходе военных действий в Украине.

В Донбассе, рассказал Шойгу, российские силы вместе с силами ДНР и ЛНР сумели «взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов».

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски», — рассказал глава Минобороны.

Минобороны России подтвердили попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях 29 августа. Согласно заявлению ведомства, украинские войска начали наступать на трех направлениях, но из-за активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. О потерях Украины при попытках наступления ведомство отчитывалось также 30 августа, 31-го и 1 сентября.

О полном контроле над Херсоном Минобороны России сообщило 2 марта. Сейчас российские силы контролируют Херсонскую область почти целиком. Кроме того, российские войска заняли значительные части Запорожской области (исключая сам город Запорожье), а также Харьковской области.