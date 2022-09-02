В Узбекистане выявлены 15 инфицированных COVID-19

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CentralAsia (UZ) - На 2 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243813. В течение прошедших суток зафиксированы 15 (накануне – сведения не публиковались) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Ташкентской области (2) и Республике Каракалпакстан (2).

Данные о выздоровевших за прошедшие сутки не публикуются.