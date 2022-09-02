экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлены 15 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 2 сентября в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243813. В течение прошедших суток зафиксированы 15 (накануне – сведения не публиковались) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (11), Ташкентской области (2) и Республике Каракалпакстан (2).

Данные о выздоровевших за прошедшие сутки не публикуются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Путин простился с Горбачевым. Видео
  • Профессиональные преподаватели из США будут обучать школьников английскому языку в аймаке Завхан
  • ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским позициям в Херсонской области (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com