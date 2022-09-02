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Туркменистан массово переходит на мессенджер ICQ из-за блокировки соцсетей, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Жители Туркменистана и местный малый бизнес массово переходят на устаревший российский мессенджер ICQ. Прошлый популярный в стране мессенджер, IMO, перестал работать, а другие были заблокированы еще раньше.

Источники turkmen.news сообщают, что за последние дни в стране заблокировали миллионы IP-адресов. Их продолжают отключать целыми подсетями, общее число не открывающихся IP перевалило за сотню миллионов.

Сейчас почти каждый ашхабадский салон красоты или магазин делится в Instagram номером своей ICQ. Граждане массово устанавливают этот мессенджер на телефоны.

Параллельно по соцсетям распространяется нечто вроде петиции в адрес «Туркментелекома». Пользователи жалуются, что платят в месяц по 200 манатов за интернет, но не могут заходить ни на какие сайты, скачивать фильмы и музыку, а теперь еще и потеряли возможность общаться с родственниками через IMO. «Откройте хотя бы ИМО. В ином случае будем писать и жаловаться», — заключают авторы «петиции».

По мнению наблюдателей turkmen.news, если все будет продолжаться такими же темпами, то интернет в Туркменистане полностью перестанет работать к концу 2022 года.

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