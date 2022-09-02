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На границе Узбекистана и Таджикистана временно закроют КПП «Джартепа»

CentralAsia (TJ) -  Пограничный таможенный пост «Джартепа» в Ургутском районе Самаркандской области на границе Узбекистана и Таджикистана закроют с 5 по 16 сентября для граждан и транспортных средств.

Причиной временного закрытия стал капитальный ремонт зданий и благоустройство территории.

Для некоторых людей КПП продолжит работу. Это сотрудники дипслужб, международных организаций и членов делегаций; сотрудники иностранных организаций, осуществляющих деятельность в рамках реализации инвестиционных проектов; водители, осуществляющие международные грузоперевозки; граждане Узбекистана и Таджикистана, возвращающиеся в свою страну; граждане третьих стран, направляющиеся в Таджикистан.

Ранее сообщалось о закрытии трех КПП границе Кыргызстана и Казахстана.

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