экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шойгу заявил о взломе обороны украинских войск в Песках
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  За последние две недели российские Вооруженные силы и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВС Украины в поселке Пески, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал министр. По его словам, украинская армия при отступлении оставила много оружия и раненых. Последним российские медики оказали медицинскую помощь.

В районе Александровки союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, заняв село Благодатное, добавил Шойгу.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт Пески в Донбассе, к северо-западу от Донецка, был «полностью освобожден» в результате наступления союзных сил.

Спустя неделю глава Чечни Рамзан Кадыров тоже заявил о полном «освобождении» поселка.

О выходе к границе Николаевской области сообщалось 23 августа: тогда Минобороны заявило, что российским военным удалось установить контроль над территорией региона площадью 12 кв. км.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Юниорская женская сборная Монголии по баскетболу едет на чемпионат Азии
  • Конституционный суд будет рассматривать законность проведения выборов Казахстана
  • В августе из украинских портов вывезли более 1,67 млн тонн продовольствия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com