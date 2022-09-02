Шойгу заявил о взломе обороны украинских войск в Песках

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - За последние две недели российские Вооруженные силы и подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под контроль крупный узел обороны ВС Украины в поселке Пески, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — сказал министр. По его словам, украинская армия при отступлении оставила много оружия и раненых. Последним российские медики оказали медицинскую помощь.

В районе Александровки союзные войска вышли к административной границе Николаевской области, заняв село Благодатное, добавил Шойгу.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт Пески в Донбассе, к северо-западу от Донецка, был «полностью освобожден» в результате наступления союзных сил.

Спустя неделю глава Чечни Рамзан Кадыров тоже заявил о полном «освобождении» поселка.

О выходе к границе Николаевской области сообщалось 23 августа: тогда Минобороны заявило, что российским военным удалось установить контроль над территорией региона площадью 12 кв. км.