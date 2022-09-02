В Москве откроется Культурный центр Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В центре Москвы появится культурно-представительский центр Таджикистана. Он разместится в здании по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 40, где в настоящее время располагается "Гостиничный комплекс Исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан".

Как передает ТАСС, в последующем объект планируется безвозмездно передать Таджикистану.

Ранее президент Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмону, что правительство Москвы предоставит Таджикистану здание в центре российской столицы для организации культурного центра, все расходы российская сторона берет на себя.

«Правительством Москвы принято решение о безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации здания площадью 5,039 тыс. квадратных метров, которое в настоящее время занимает гостиничный комплекс исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Данный объект недвижимости в последующем планируется к безвозмездной передаче в рамках межправительственного соглашения Республике Таджикистан для размещения культурно-представительского центра», – сообщила пресс-секретарь мэра столицы, руководитель пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенькова.

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