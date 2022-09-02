Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 190 дней военных действий

Азия и мир, политика

16:42, 02 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 2 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 48 700 (+350) человек, танков ‒ 2 009 (+12) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 366 (+21) ед, артиллерийских систем – 1 126 (+11) ед, РСЗО – 289 (+2) ед, средств ПВО – 153 (+0 ед, самолетов – 234 (+0) ед, вертолетов – 205 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед, крылатых ракет – 198 (+2) ед, кораблей/катеров – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 247 (+8) ед, специальной техники – 105 (+1) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia