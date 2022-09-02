Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 190 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:42, 02 сентября 2022
- Просмотров: 327
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 2 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 48 700 (+350) человек,
танков ‒ 2 009 (+12) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 366 (+21) ед,
артиллерийских систем – 1 126 (+11) ед,
РСЗО – 289 (+2) ед,
средств ПВО – 153 (+0 ед,
самолетов – 234 (+0) ед,
вертолетов – 205 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2) ед,
крылатых ракет – 198 (+2) ед,
кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 247 (+8) ед,
специальной техники – 105 (+1) ед.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.