экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан получит 7 млн евро на оздоровление двух урановых спецполигонов

CentralAsia (UZ) -  В Лондоне, штаб-квартире Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) состоялось подписания грантового соглашения на сумму 7 млн ​​евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета экологии Узбекистана.

Грантовые средства будут выделены на рекультивацию Чоркесарского и Янгиабадского спецполигонов.

В 2021 году был подписан первый договор на сумму 2 млн евро между Госкомэкологией и ЕБРР. Грантовый проект в размере 9 млн евро будет финансироваться банком из специального фонда счета экологической реабилитации для Центральной Азии.

В рамках грантового проекта в течение 2022-2025 годов будут осуществляться мероприятия по экологическому оздоровлению и рекультивации спецучастков.

Рекультивационные работы планируется начать в первом квартале 2023 года и завершить примерно через два года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «В Казахстане начнется новая политическая эпоха». Токаев предложил лишить будущих глав республики права на переизбрание, - «Ъ»
  • Глава МИД Таджикистана 5 сентября проведет в Москве переговоры с Сергеем Лавровым
  • В Москве откроется Культурный центр Таджикистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com