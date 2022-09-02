Узбекистан получит 7 млн евро на оздоровление двух урановых спецполигонов

CentralAsia (UZ) - В Лондоне, штаб-квартире Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) состоялось подписания грантового соглашения на сумму 7 млн ​​евро. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета экологии Узбекистана.

Грантовые средства будут выделены на рекультивацию Чоркесарского и Янгиабадского спецполигонов.

В 2021 году был подписан первый договор на сумму 2 млн евро между Госкомэкологией и ЕБРР. Грантовый проект в размере 9 млн евро будет финансироваться банком из специального фонда счета экологической реабилитации для Центральной Азии.

В рамках грантового проекта в течение 2022-2025 годов будут осуществляться мероприятия по экологическому оздоровлению и рекультивации спецучастков.

Рекультивационные работы планируется начать в первом квартале 2023 года и завершить примерно через два года.