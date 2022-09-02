Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну

Папа Римский

CentralAsia (CA) - Папа Римский заявил, что человечество вступило в Третью мировую войну. Видео заявления понтифика публикует Vatican News.

«Завтра вы вспомните годовщину (имеется ввиду годовщина вторжения немецких войск в Польшу 1 сентября 1939 года) начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. А сегодня мы переживаем Третью. Пусть память о прошлом опыте подтолкнет вас к культивированию мира в себе, в семье, в общественной и международной жизни», — сказал он.

Папа Римский также заявил, что в Ватикане «по-особому молятся за украинский народ» в контексте «ожидания мира».