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Число случаев COVID в мире превысило 603,8 млн

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 603,8 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,49 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

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