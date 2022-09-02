Число случаев COVID в мире превысило 603,8 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 603,8 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,49 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.