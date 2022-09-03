В Афганистане в одной из мечетей произошел взрыв

- Азия и мир, происшествия
- 0:03, 03 сентября 2022
- Просмотров: 436
CentralAsia (CA) - В городе Герат на западе Афганистана в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе известный священнослужитель. Об этом сообщает АР.
Взрыв прогремел в мечети во время пятничной полуденной молитвы.
Отмечается, что 21 человек ранен. Пострадавших доставили в больницы Герата.
Одной из жертв взрыва стал священнослужитель Муджиб-уль-Рахман Ансари, известный своей критикой поддерживаемого Западом правительства за последние два десятилетия. Ансари считали близким к Талибану, захватившему контроль над страной год назад.
Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.
После захвата Талибаном власти в Афганистане произошла серия атак на мечети во время пятничной молитвы. Ответственность за них взяла на себя группировка «Исламское государство».