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В Афганистане в одной из мечетей произошел взрыв

CentralAsia (CA) -  В городе Герат на западе Афганистана в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе известный священнослужитель. Об этом сообщает АР.

Взрыв прогремел в мечети во время пятничной полуденной молитвы.

Отмечается, что 21 человек ранен. Пострадавших доставили в больницы Герата.

Одной из жертв взрыва стал священнослужитель Муджиб-уль-Рахман Ансари, известный своей критикой поддерживаемого Западом правительства за последние два десятилетия. Ансари считали близким к Талибану, захватившему контроль над страной год назад.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.

После захвата Талибаном власти в Афганистане произошла серия атак на мечети во время пятничной молитвы. Ответственность за них взяла на себя группировка «Исламское государство».

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