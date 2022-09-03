В Афганистане в одной из мечетей произошел взрыв

CentralAsia (CA) - В городе Герат на западе Афганистана в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе известный священнослужитель. Об этом сообщает АР.

Взрыв прогремел в мечети во время пятничной полуденной молитвы.

Отмечается, что 21 человек ранен. Пострадавших доставили в больницы Герата.

Одной из жертв взрыва стал священнослужитель Муджиб-уль-Рахман Ансари, известный своей критикой поддерживаемого Западом правительства за последние два десятилетия. Ансари считали близким к Талибану, захватившему контроль над страной год назад.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.

После захвата Талибаном власти в Афганистане произошла серия атак на мечети во время пятничной молитвы. Ответственность за них взяла на себя группировка «Исламское государство».