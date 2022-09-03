В Британии предупредили о риске применения ядерного оружия в ближайшие 10 лет

CentralAsia (CA) - В ближайшие десять лет мир изменится, можно ожидать даже применение тактического ядерного оружия, заявил председатель специального комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Times Radio.

«Нас ждет очень, очень трудное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, страшно сказать, что в ближайшие десять лет мы увидим применение тактического ядерного оружия», — сказал он.

Политик считает, что на Великобританию другие страны смотрят как на лидера, поэтому стране нужен «еще один [Уинстон] Черчилль».

Ядерным оружием обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, среди которых Россия, США, Франция, Великобритания и Китай, а также Индия, Израиль, КНДР и Пакистан.

Механизм прекращения испытаний ядерного оружия закреплен в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 10 сентября 1996 года его подписали 185 стран, но ратифицировали только 170. В числе отказавшихся от подписания оказались США, Китай и Израиль.

Кроме того, оборот ядерного оружия регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 5 марта 1970 года. Согласно ему, государства без ядерного оружия не могут производить и приобретать его. Страны с ядерным потенциалом обязались не помогать и не побуждать другие государства к его производству или приобретению.

В конце августа глава британского МИДа Лиз Трасс, которая претендует на пост премьер-министра, заявила, что в случае нугрозы безопасности Великобритании готова применить ядерное оружие. «Я думаю, что это [применение ядерного оружия] важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она.

Выборы премьера проходят в Британии с 12 июля после отставки Бориса Джонсона. Помимо Трасс, на пост претендует также бывший министр финансов Риши Сунак. Решение после нескольких туров голосования в парламенте будет принято 5 сентября.