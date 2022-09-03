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Ситуация на Запорожской АЭС вызывает тревогу, - глава МАГАТЭ

CentralAsia (CA) -  Международное агентство по атомной энергии сохранит присутствие на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценили повреждения, которые получила Запорожская атомная электростанция в ходе обстрелов.

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, судьба данной АЭС вызывает тревогу. При этом агентство приняло решение, что часть его сотрудников останется на ядерном объекте для мониторинга ситуации. Рафаэль Гросси отметил, что физическая целостность АЭС в Запорожской области была несколько раз нарушена.

«Мы завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я совершил первый осмотр важнейших участков, которые мы намеревались увидеть в первую очередь. Многое еще предстоит сделать, но моя команда остается. И что наиболее важно, на станции будет обеспечено постоянное присутствие МАГАТЭ», - сказал Гросси.

Между тем экстренное заседание в Совбезе ООН по ситуации на Запорожской АЭС состоится 6 сентября. Проведение встречи запросила Россия.

Ситуация вокруг АЭС летом вызвала обеспокоенность ООН, которая заявила о необходимости отправить туда специалистов МАГАТЭ. После согласования миссии Москвой и Киевом специалисты организации отправились на станцию.

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