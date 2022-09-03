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В Ташкенте пройдут Дни кино стран ШОС

CentralAsia (UZ) -  13 сентября в «Узбекфильме» состоится торжественное открытие Дней кино стран ШОС, которые пройдут в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля.

Каждая из стран, входящих в состав организации, покажет в рамках предстоящего XIV Ташкентского международного кинофестиваля свои лучшие киноленты. Это фильмы Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Также свою кинопродукцию продемонстрируют страны-наблюдатели (Беларусь, Иран, Монголия) и страны-партнеры по диалогу ШОС (Азербайджан, Армения, Турция), сообщили организаторы.

Делегации стран проведут Дни кино стран ШОС в Ташкенте и в областях Узбекистана, а также в Республике Каракалпакстан. Кроме этого, в «Узбекфильме» состоится Кинофорум стран ШОС, где участники обсудят вопросы сотрудничества, планы по совместному производству фильмов и обмену творческими идеями. Будет создана общая сеть дистрибуции стран-участниц, обсуждены и составлены локации для кино туризма и усовершенствования системы ребейта на территории стран ШОС.

Во время Дней кино стран ШОС пройдут показы фильмов, будут проведены мастер-классы, семинары, пресс-конференции и творческие встречи.

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