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Монголия изучает возможности организации передвижных выставок динозавров в странах Северной Европы

CentralAsia (MNG) -  24 августа в Стокгольме, Швеция, состоялась 5-я встреча почетных консулов Монголии в Эстонии и странах Северной Европы.

Во встрече приняли участие почетные консулы Монголии в Норвегии, Дании, Финляндии и Эстонии.

Почетные консулы договорились изучить возможности организации передвижных выставок динозавров в странах Северной Европы, активизировать работу по поддержке туризма, вывести монгольские продукты на рынок Северной Европы, а также организовать культурные мероприятия в ознаменование годовщин дипломатических отношений, которые придутся на 2023-2024 годы.

В ходе встречи почетные консулы также обменялись мнениями о политике и целях развития Монголии, крупных проектах, реализуемых правительством, и международных отношениях. Они также получили подробную информацию о монгольских консульских услугах и электронных визах.

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